Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat alle Berechtigten der Impfpriorität 1 dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Der Minister sieht in dieser Gruppe...

Bayerische Impfkommission nimmt Arbeit auf Eine Impfkommission zur Bewertung von Einzel- und Härtefällen in der Corona-Pandemie hat am Donnerstag in Bayern ihre Arbeit aufgenommen. Ab kommenden Montag...

t-online.de vor 22 Stunden - Politik