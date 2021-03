01.03.2021 ( vor 1 Woche )



Auch in Nordrhein-Westfalen steigen die Zahlen der Neuinfektionen wieder an. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann stellt den Stand der Schutzimpfungen vor und beantwortet Fragen zur aktuellen Corona-Lage. Sehen Sie die Pressekonferenz hier im Livestream.