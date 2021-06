Ruebelbuebe Süddeutsche Zeitung - https://t.co/kKTd5ct2xx: Corona-Kosten: Bundesrechnungshof wirft Spahn Geldverschwendung vor.… https://t.co/opc4I0aNL8 vor 31 Minuten Sopla Corona-Kosten - Bundesrechnungshof wirft #Spahn Geldverschwendung vor. Und Spahn ist immer noch Minister. Warum eig… https://t.co/M0SlhoVYFS vor 57 Minuten Dünya Dogan Spahn muss weg. Bundesrechnungshof wirft Spahn Geldverschwendung vor. Kritik an Jens Spahn: Bundesrechnungshof bem… https://t.co/GV9IcW8y4X vor 2 Stunden Andreas Kann gar nicht sein. Bei mir ist gar nichts angekommen. 🤷🏻‍♂️ Oder kommt noch was, ⁦@jensspahn⁩?! Corona-Kosten -… https://t.co/b4rSU6oomw vor 2 Stunden Michael Göhring RT @juertiss: „Bundesrechnungshof wirft Spahn Geldverschwendung vor“ https://t.co/PuUWr9NxuP vor 2 Stunden Heike Vowinkel Corona-Kosten - Bundesrechnungshof wirft Spahn Geldverschwendung vor (via @SZ) https://t.co/RxXfNw5hFz vor 2 Stunden