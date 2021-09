Trotz des Rekordtreffers von Cristiano Ronaldo verlor Manchester United in der Nachspielzeit bei Young Boys Bern. Unmittelbar vor dem Anpfiff der neuen...

Champions League: Vier Elfmeter bei FC Sevilla gegen RB Salzburg – Young Boys Bern schlagen Manchester United

Die Königsklasse hat am ersten Spieltag Geschichte geschrieben: In Sevilla gab es in der ersten Hälfte vier Strafstöße, drei davon für Salzburg – aber...

Spiegel vor 4 Stunden - Sport