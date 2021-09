Hagen Königseder RT @authenticsilvr: Alexandria Ocasio-Cortez trug auf einer Gala ($30.000 kostete ein Ticket) ein Kleid mit der Aufschrift „Tax the Rich“.… vor 21 Minuten Claudio Zanetti RT @authenticsilvr: Alexandria Ocasio-Cortez trug auf einer Gala ($30.000 kostete ein Ticket) ein Kleid mit der Aufschrift „Tax the Rich“.… vor 30 Minuten brian o AOC and Kim Kardashian seize an opportunity https://t.co/l2kmxfLyZN vor 2 Stunden Macius 52 AOC and Kim Kardashian seize an opportunity https://t.co/VNlgeUNBm4 vor 2 Stunden Kurt v. Schleicher RT @authenticsilvr: Alexandria Ocasio-Cortez trug auf einer Gala ($30.000 kostete ein Ticket) ein Kleid mit der Aufschrift „Tax the Rich“.… vor 3 Stunden Mattenjahre RT @authenticsilvr: Alexandria Ocasio-Cortez trug auf einer Gala ($30.000 kostete ein Ticket) ein Kleid mit der Aufschrift „Tax the Rich“.… vor 4 Stunden