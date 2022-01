Peter Thiel ist der künftige Arbeitgeber von Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Er finanzierte auch in deutsche Start-ups. Was es für die bedeutet, wenn...

Peter Thiel: Wer ist der neue Boss von Sebastian Kurz? Jetzt ist es fix: Sebastian Kurz tritt im Februar 2022 seinen neuen Job als Global Strategist bei Peter Thiel in den USA an. Was über den Tech-Milliardär mit...

oe24 vor 2 Tagen - Finanzen