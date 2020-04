Trump macht eine Kehrtwende in der Corona-Krise Das Szenario für die USA ist düster. Präsident Trump verlängert die Corona-Maßnahmen daher. Zu den Akten gelegt hat er seinen Plan, schon an Ostern zur...

t-online.de vor 5 Tagen - Deutschland





Schwerpunkt in New York: Trump riegelt Corona-Hotspots nicht ab - mehr als 2400 Tote Washington/New York (dpa) - Trotz der sich zuspitzenden Coronavirus-Krise in den USA hat Präsident Donald Trump vorerst auf eine weitreichende Abriegelung von...

t-online.de vor 5 Tagen - Welt