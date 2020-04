12.04.2020 ( vor 4 Stunden )



Im fast leeren Petersdom: Papst Franziskus vergleicht in der Messe zur Im fast leeren Petersdom: Papst Franziskus vergleicht in der Messe zur Osternacht die Corona-Krise mit der Trauer um den Tod Jesus. Die Geschichte habe gezeigt, dass es immer Hoffnung gibt. Papst Franziskus hat in einer von der Corona-Krise geprägten Messe zur Osternacht dazu aufgerufen, selbst in 👓 Vollständige Meldung