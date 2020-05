23.05.2020 ( vor 11 Stunden )

Zahlreiche Mitglieder einer Baptistengemeinde haben sich bei einem Gottesdienst in Frankfurt am Main mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen könnten das Virus möglicherweise in ganz Hessen verbreitet haben. Bei einem Gottesdienst einer Baptistengemeinde in Frankfurt am Main haben sich zahlrei