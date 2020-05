26.05.2020 ( vor 2 Tagen )



In ihren jungen Jahren als Leistungssportlerin hat Magdalena Brzeska sicher so einige Blessuren überstanden. Doch ihre bislang schlimmste Verletzung zieht sie sich erst jetzt mit 42 Jahren zu. Brzeska erleidet einen Fahrradunfall und zertrümmert dabei ihr Handgelenk. In ihren jungen Jahren als Leistungssportlerin hat Magdalena Brzeska sicher so einige Blessuren überstanden. Doch ihre bislang schlimmste Verletzung zieht sie sich erst jetzt mit 42 Jahren zu. Brzeska erleidet einen Fahrradunfall und zertrümmert dabei ihr Handgelenk. 👓 Vollständige Meldung