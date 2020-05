🇹🇷 𝑲𝑨𝑹𝑻𝑨𝑳𝑮𝑨𝑲𝑮𝑶™⚡𝟐𝟑 ₺ USA: Polizist im Fall George Floyd verhaftet https://t.co/jeHtfyThrO Erst nach soviel Randale! Sonst würde er jet… https://t.co/MQvtB9PNfo vor 2 Tagen Peter Beyer MdB Ausnahmezustand in #Minneapolis: Schwere Ausschreitungen am dritten Tag in Folge - es geht um den Tod von… https://t.co/cHdIlBIq9K vor 2 Tagen Walli RT @TOKYO1Q84: Bei all den Menschen, die die Schwere des Vergehens an George Floyd und die Bedeutung dessen nicht verstehen, kann ich nur h… vor 2 Tagen lu RT @TOKYO1Q84: Bei all den Menschen, die die Schwere des Vergehens an George Floyd und die Bedeutung dessen nicht verstehen, kann ich nur h… vor 2 Tagen mirakami Bei all den Menschen, die die Schwere des Vergehens an George Floyd und die Bedeutung dessen nicht verstehen, kann… https://t.co/k71e3XgQKm vor 2 Tagen Kölner Stadt-Anzeiger Nach dem Tod von #GeorgeFloyd ist es in #Minneapolis bei einem brutalen Polizeieinsatz erneut zu Ausschreitungen ge… https://t.co/N0E7w6MXnb vor 2 Tagen