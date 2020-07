08.07.2020 ( vor 2 Stunden )



Weil Reisen per Flug oder Weil Reisen per Flug oder Schiff in diesem Sommer wegen der Corona- Pandemie schwierig sind, setzen immer mehr Deutsche auf das Auto. Das ist zumindest bei Familien kein neuer Trend, wie das Statistische Bundesamt nun feststellt. Und noch ein Aspekt spricht für vollere Autobahnen in Deutschland. 👓 Vollständige Meldung