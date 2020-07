10.07.2020 ( vor 5 Stunden )



Die hessische Linken-Politikerin Janine Wissler ist offenbar nicht die Einzige, die Drohmails des "NSU 2.0" erhalten hat, Parteikolleginnen in Berlin bekommen ähnliche Schreiben. In Hessen kümmert sich nun ein Sonderermittler um den Fall.