Franz W.Winterberg RT @artnoir13: Brexit: Theresa May kritisiert Boris Johnsons Politik als "unverantwortlich" https://t.co/aG8M4jJxDa via @TOnline_News vor 32 Minuten Art Noir Brexit: Theresa May kritisiert Boris Johnsons Politik als "unverantwortlich" https://t.co/aG8M4jJxDa via @TOnline_News vor 33 Minuten MADELEINE🇪🇺 Es ist wirklich unverantwortlich. Das Leben der britischen Bürger wird unnötig und zum Nachteil dieser erschwert. D… https://t.co/LYuUcU4Mfu vor 3 Stunden GO #boomerpower RT @welt: „Rücksichtslos, unverantwortlich“ – Theresa May kritisiert Johnson https://t.co/EtG6b4drZw https://t.co/ubOyfyJLOe vor 3 Stunden WELT „Rücksichtslos, unverantwortlich“ – Theresa May kritisiert Johnson https://t.co/EtG6b4drZw https://t.co/ubOyfyJLOe vor 3 Stunden EURACTIV.DE Die frühere britische Regierungschefin Theresa May wirft ihrem Nachfolger Boris Johnson „Rücksichtlosigkeit und Unv… https://t.co/hSZXugHtjn vor 3 Stunden