30.10.2020 ( vor 8 Stunden )

Der mutmaßliche Täter des islamistisch motivierten Anschlags von Nizza ist am Tatort festgenommen worden. Mittlerweile sind zwei weitere Verdächtige in Gewahrsam, die mit dem Attentäter in Kontakt stehen sollen. Bei dem Angriff sterben drei Personen.