30.11.2020 ( vor 10 Stunden )

Zwei Traditionsvereine bestreiten den Abschluss des 9. Spieltags der 2. Fußball- Bundesliga Bochum gegen Düsseldorf. Das weckt Erinnerungen an bessere Bundesliga-Tage. Doch nur ein Team zeigt, dass es um den Aufstieg in dieser Saison ein ernstes Wörtchen mitreden will.