20.01.2021 ( vor 1 Woche )

Seit der verlorenen Wahl schafft die Trump -Regierung Fakten in ihrem Sinne. Innen- wie außenpolitisch fährt Trump einen harten Kurs und bringt Menschen, Natur und Dialoge in Gefahr . Er will vor allem verhindern, dass Joe Biden sein Erbe und den Kurs der USA umstürzt.