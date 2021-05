07.05.2021 ( vor 5 Stunden )



Wenn ein Krankenpfleger Corona-Tote in schwarze Plastiktüten stecken muss, "dann macht das was mit einem". Ricardo Lange schildert bei Lanz die menschenverachtenden Folgen des Pflegenotstands. Die Gäste Ricardo Lange, Intensivpfleger Friedrich Merz, CDU-Politiker Claudia Kemfert, Wenn ein Krankenpfleger Corona-Tote in schwarze Plastiktüten stecken muss, "dann macht das was mit einem". Ricardo Lange schildert bei Lanz die menschenverachtenden Folgen des Pflegenotstands. Die Gäste Ricardo Lange, Intensivpfleger Friedrich Merz, CDU-Politiker Claudia Kemfert, Energie ökonomin Nic 👓 Vollständige Meldung