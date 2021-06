10.06.2021 ( vor 5 Stunden )



Der Handel mit Pelzen ist in Der Handel mit Pelzen ist in Israel nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Die Tierschutzorganisation Peta spricht von einem historischen Sieg. Israel verbietet als erstes Land den Handel mit Pelzen. Ministerin Gila Gamliel habe am Vortag eine entsprechende Anweisung unterzeichnet, bestätigte eine Spre 👓 Vollständige Meldung