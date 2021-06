18.06.2021 ( vor 4 Stunden )



Bei seiner Notlandung in der Münchner EM-Arena verletzt ein Bei seiner Notlandung in der Münchner EM-Arena verletzt ein Greenpeace Aktivist zwei Zuschauer, beide müssen ins Krankenhaus . Nach scharfer Kritik an der riskanten Protestaktion reagieren die Umweltschützer nun - ein solcher Vorfall soll nicht mehr vorkommen. 👓 Vollständige Meldung