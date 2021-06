19.06.2021 ( vor 5 Tagen )

Die Klage schallt recht laut durch die Lande: Die Meinungsfreiheit in Deutschland sei in Gefahr. Aber ist sie das wirklich? Oder wünschen sich manche bloß, ohne Widerspruich zu leben? Was wir brauchen, ist etwas mehr Lust zu diskutieren.