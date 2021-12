04.12.2021 ( vor 2 Stunden )

Der beliebte Comedian Mirco Nontschew stirbt im Alter von nur 52 Jahren. Nontschew trat erst kürzlich in "Bully" Herbigs Format "Lol - Last one laughing" auf. Den meisten Fernseh-Zuschauern wird er jedoch durch seine Rollen in " RTL Samstag Nacht " in Erinnerung bleiben.