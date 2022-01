27.01.2022 ( vor 3 Stunden )



Als Omikron Ende November Europa erreicht, breitet es sich am Anfang besonders schnell in Als Omikron Ende November Europa erreicht, breitet es sich am Anfang besonders schnell in Dänemark und Großbritannien aus. Den Höhepunkt der Welle haben die beiden Länder inzwischen hinter sich, hohe Fallzahlen gibt es immer noch. Trotzdem fallen nun so gut wie alle Corona-Maßnahmen. 👓 Vollständige Meldung