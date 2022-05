123 INFO DEUTSCHLAND Veto gegen NATO-Norderweiterung: Experten zweifeln am Terrorbegriff der Türkei #123INFO https://t.co/WRlPvqq0FT vor 1 Stunde Artur Veto gegen NATO-Norderweiterung: Experten zweifeln am Terrorbegriff der Türkei https://t.co/1n2ZKu20Bo Über @updayDE gesendet vor 1 Stunde Cityreport24 Veto gegen NATO-Norderweiterung: Experten zweifeln am Terrorbegriff der Türkei https://t.co/pLN7CwNHnB https://t.co/CTpwVTurnM vor 1 Stunde Fatih Mehmet Göçmen RT @TRTDeutsch: Ankaras Veto gegen die Norderweiterung der westlichen Militärallianz wurde in deutschen Medien mit Häme und Kritik überzoge… vor 2 Stunden elturco 🇺🇦 RT @TRTDeutsch: Ankaras Veto gegen die Norderweiterung der westlichen Militärallianz wurde in deutschen Medien mit Häme und Kritik überzoge… vor 2 Stunden Anne Pollmann RT @SonerCagaptay: Türkei nutzt Veto gegen Nato-Norderweiterung für eigene Sicherheitsinteressen https://t.co/TZCzBgSeij via @RND_de vor 4 Stunden