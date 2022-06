03.06.2022 ( vor 18 Stunden )

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat am Freitag seinen Rückzug als Landeshauptmann verkündet, er wird im Juli an Kulturlandesrat Christopher Drexler übergeben. Dieser hat zwei Jahre Zeit, sich als Landeschef zu etablieren, bevor es wieder an die Wahlurnen geht. Allerdings findet 2024 planmäßig nicht nur eine steirische Landtags-, sondern auch eine Nationalratswahl statt. Sollte dieser Zeitplan halten, wird die Steiermark für die ÖVP eine zentrale Rolle spielen.