Video: Spahn: Ruhe vor dem Sturm

26.03.2020 ( vor 6 Stunden )



Keiner könne genau sagen, was in der Corona-Krise in den nächsten Wochen passiere, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Berlin. Keiner könne genau sagen, was in der Corona-Krise in den nächsten Wochen passiere, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Berlin. 👓 Vollständige Meldung