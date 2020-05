26.05.2020 ( vor 3 Tagen )



In Frankfurt infizierten sich nach einem In Frankfurt infizierten sich nach einem Gottesdienst mehr als hundert Menschen, in Ostfriesland nach einem Restaurantbesuch knapp 20. Solche Superspreader-Events sind ein wiederkehrendes Merkmal der Corona-Ausbreitung. 👓 Vollständige Meldung