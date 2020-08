Quelle: Euronews German - vor 3 Stunden



Boeing-Bruchlandung in Indien: Mindestens 16 Tote und 120 Verletzte 00:45 Bei der Bruchlandung einer Passagiermaschine der Gesellschaft Air India Express sind in Calicut im Bundesstaat Kearla mindestens 16 Insassen getötet worden. Die Boeing brach bei der Landung in zwei Teile.