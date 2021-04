Bund plant Lockerungen für Geimpfte vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:59s - Veröffentlicht: Berlin 28.04.2021: Die Diskussion um Lockerungen für Geimpfte nimmt in Deutschland immer mehr auf Fahrt auf. Jetzt hat der Bund baldige Lockerungen für Corona-Geimpfte angekündigt. Einigen Bundesländer geht das aber zu langsam und sie gehen eigene Wege. So werden nach einem Beschluss des bayerischen Kabinetts vom Dienstag vollständig Geimpfte im Freistaat von diesem Mittwoch an Menschen gleichgestellt, die negativ auf Corona getestet wurden. Sie müssen dann zum Beispiel bei einem Friseurbesuch keinen negativen Corona-Test vorweisen. Auch andere Bundesländer wie etwa Rheinland-Pfalz und Hessen haben ihre Verordnungen bereits entsprechend angepasst. Beim Impfgipfel von Bund und Ländern am Montag hatte es indes noch keine Beschlüsse zum bundesweiten Umgang mit Geimpften und Genesenen und möglichen Erleichterungen bei den Corona-Beschränkungen für sie gegeben. Die Bundesregierung will nach einer Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn kommende Woche einen Vorschlag machen. Eine Verordnung könnte dann am 28. Mai vom Bundesrat beschlossen werden.