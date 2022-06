27.06.2022 ( vor 4 Stunden )



An diesem Dienstag steht im EU-Umweltministerrat eine wichtige Abstimmung an. Eine Enthaltung Deutschlands könnte das geplante An diesem Dienstag steht im EU-Umweltministerrat eine wichtige Abstimmung an. Eine Enthaltung Deutschlands könnte das geplante Verbrenner -Aus zu Fall bringen. 👓 Vollständige Meldung