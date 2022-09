19.09.2022 ( vor 2 Stunden )



Der Tod von Mahsa Amini treibt die iranischen Frauen auf die Straße – und an die Schere. In Solidarität mit der Getöteten schneiden sie sich die Haare ab. Aus Protest gegen den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Teheran haben bekannte Iranerinnen ihre Haare abgeschnitten. Mit den im Internet geteilten Videos und Fotos wollten die Frauen ihre Solidarität mit der jungen Frau ausdrücken, die im Ir... 👓 Vollständige Meldung