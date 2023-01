Franz Schindler Unfall in der Region Kiew: Ukrainischer Innenminister bei Hubschrauberabsturz getötet https://t.co/1dQRv8ONJz vor 2 Stunden

Stephan Dreyse Unfall in der Region Kiew: Ukrainischer Innenminister bei Hubschrauberabsturz getötet https://t.co/4TnoLmcv5v vor 3 Stunden

Margarete Rosalind Weidenhammer - Ï 🇺🇦 https://t.co/2wgUzPLpss In der #Ukraine ist in der Region #Kiew Behördenangaben zufolge ein Hubschrauber in der… https://t.co/62qmZYGOHQ vor 3 Stunden