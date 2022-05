Ukraine-Krieg – die Lage am Montag: Scholz spricht mit Xi über Ukraine-Krieg: „Freimütiges“ Gespräch

09.05.2022 ( vor 1 Woche )



Am Tag des Sieges in Russland wirft Am Tag des Sieges in Russland wirft Kanzler Scholz Präsident Putin vor, den Frieden in Europa aufs Spiel zu setzen. „Und damit darf er nicht durchkommen. Deshalb helfen wir der Ukraine .“ Die Lage im Überblick. 👓 Vollständige Meldung