23.06.2022 ( vor 18 Stunden )



Die Bundeswehr soll mit F-35-Kampfjets ausgestattet werden. Doch in den USA müssten nun offenbar immer mehr Flugzeuge am Boden bleiben. Die Organisation Greenpeace warnt die Bundesregierung nach einer Auswertung amtlicher Berichte aus den USA vor Risiken beim angekündigten Kauf von F-35-Tarnkappenje Die Bundeswehr soll mit F-35-Kampfjets ausgestattet werden. Doch in den USA müssten nun offenbar immer mehr Flugzeuge am Boden bleiben. Die Organisation Greenpeace warnt die Bundesregierung nach einer Auswertung amtlicher Berichte aus den USA vor Risiken beim angekündigten Kauf von F-35-Tarnkappenje 👓 Vollständige Meldung