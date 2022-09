Russland will ukrainische Gebiete am Freitag annektieren Nachdem in den letzten Tagen Scheinreferenden in vier von Russland besetzten ukrainischen Gebieten abgehalten wurden, sollen diese am Freitag annektiert werden.

Ukraine-Krieg – die Lage am Donnerstag: Moskau abwartend, Kiew im Vorwärtsdrang Moskau zögert noch mit der Eingliederung der besetzten Gebiete in der Ukraine. Kiew gibt sich dank Fortschritten an der Front kämpferisch und fordert...

Ukraine-Krieg – die Lage am Samstag: Mögliche Annexion ukrainischer Gebiete: USA kündigen Sanktionen an Die US-Regierung hat Russland für den Fall einer Annexion der besetzten Gebiete in der Ukraine mit Wirtschaftssanktionen gedroht. Die Nachrichten im Überblick.

Ukraine-Überblick: USA drohen Russland zusätzliche Strafen an, Ukraine befreit 400 Städte US-Präsident Joe Biden plant harte Sanktionen für den Fall, dass Russland besetzte Gebiete annektiert. Ukrainische Soldaten erobern viel Land zurück – das...

