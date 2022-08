07.08.2022 ( vor 3 Stunden )



Für Manchester United hat die neue Ära unter dem niederländischen Coach Erik ten Hag mit einer Niederlage und Protesten unzufriedener Fans begonnen. Der englische Rekordmeister verlor am Sonntag in der Premier League mit 1:2 (0:2) gegen Brighton & Hove Albion. Der Deutsche Pascal Groß (30./39.) schoss beide Treffer für die Gäste, die zum ersten Mal einen Sieg im Old Trafford feierten. Der United-Anschlusstreffer war ein Eigentor von Brightons Alexis Mac Allister (68.). 👓 Vollständige Meldung