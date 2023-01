News Deutschland Bundesliga, 16. Spieltag - Borussia Dortmund - FC Augsburg im Liveticker: Borussia Dortmund geht als klarer Favorit… https://t.co/zdzPgMFj7N vor 5 Sekunden Cityreport24 Bundesliga, 17. Spieltag - Mainz 05 gegen Borussia Dortmund im Liveticker: 1:1 https://t.co/c5TaAEMK0z https://t.co/V6nsLlcFqc vor 8 Minuten ⚽Fussball Spielplan 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund fängt gleich an. Anpfiff: January 25, 2023 at 06:30PM - MEWA Arena - 1. Bundesl… https://t.co/0fTdaSzZ3R vor 1 Stunde FOCUS online Bundesliga live: Mainz trifft nach 90 Sekunden, doch Ryerson antwortet direkt für den BVB https://t.co/XdgW10gxoM vor 1 Stunde FOCUS online Bundesliga jetzt live: Bellingham gesperrt, Haller auf der Bank! BVB muss in Mainz bestehen https://t.co/eOCemqNETI vor 1 Stunde Fußball in Deutschland FSV Mainz 05 empfängt heute am 17. Spieltag der Saison in die 1. Bundesliga Borussia Dortmund. Die Mannschaft von C… https://t.co/ofirRi4pV8 vor 2 Stunden