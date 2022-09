21.09.2022 ( vor 4 Stunden )



Der Bund plant, 99 Prozent der Anteile des Energiekonzerns zu übernehmen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will dennoch an der umstrittenen Gasumlage festhalten. Der Bund plant, 99 Prozent der Anteile des Energiekonzerns zu übernehmen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will dennoch an der umstrittenen Gasumlage festhalten. 👓 Vollständige Meldung