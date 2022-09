ISBN-Nummer.de Peter Kurzecks "Und wo mein Haus?": Unter der Hand herausgewachsen #zeit #literatur https://t.co/ibohxOP1UG vor 28 Minuten Erika Sahli RT @zeitonline: Peter #Kurzeck ist in der deutschsprachigen Literatur ein Solitär, in seiner Sprache, seiner Arbeitsweise und seinem Tonfal… vor 33 Minuten ZEIT ONLINE Kultur "Man könnte das seitenweise zitieren, und jedes Wort würde sich lohnen." Unser Rezensent ist sehr angetan von "Und… https://t.co/GKguaP0XPw vor 1 Stunde ZEIT ONLINE Peter #Kurzeck ist in der deutschsprachigen Literatur ein Solitär, in seiner Sprache, seiner Arbeitsweise und seine… https://t.co/7jtOPXclfv vor 1 Stunde