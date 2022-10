03.10.2022 ( vor 8 Stunden )



Beim Festakt zur Wiedervereinigung in Erfurt dominieren Beim Festakt zur Wiedervereinigung in Erfurt dominieren Ukraine -Krieg und die Folgen der Energieknappheit die Reden. Nicht wenige sehen die Demokratie in Deutschland gefährdet - besonders im Osten. 👓 Vollständige Meldung