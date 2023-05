22.05.2023 ( vor 2 Tagen )



Es kommt erneut Bewegung in den Vermisstenfall Maddie McCann. In Portugal will die Polizei nach der Leiche des Mädchens tauchen, das seit 2007 als vermisst gilt. Es kommt erneut Bewegung in den Vermisstenfall Maddie McCann. In Portugal will die Polizei nach der Leiche des Mädchens tauchen, das seit 2007 als vermisst gilt. 👓 Vollständige Meldung