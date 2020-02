Bahn steckt dieses Jahr 12,2 Milliarden in Infrastruktur vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:53s - Veröffentlicht: Berlin, 29.01.20: Die Deutsche Bahn will im laufenden Jahr rund 12,2 Milliarden Euro in die Infrastruktur investieren. Das wĂ€ren rund 1,5 Milliarden Euro mehr als 2019. Insgesamt will der Konzern in diesem Jahr rund 1800 Kilometer Gleise und mehr als 1900 Weichen erneuern. 160 BrĂŒcken sollen zudem modernisiert werden. Reisende mĂŒssen sich angesichts der PlĂ€ne allerdings auf zahlreiche Baustellen einstellen. O-TON Ronald Pofalla, Infrastruktur-Vorstand Deutsche Bahn «Die Auswirkungen fĂŒr unsere Kunden wollen wir unter anderem dadurch reduzieren, indem wir stĂ€rker in Baukorridoren bauen und damit viele Baustellen in einem Korridor in gewisser Weise verstecken können und damit die Auswirkungen fĂŒr unsere Kunden geringer werden.» Der grĂ¶ĂŸte Teil der Summe, rund 5,4 Milliarden Euro, stammt aus der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, die die Bahn im vergangenen Jahr mit dem Bund geschlossen hat.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen