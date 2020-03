Wendler vs. Pocher: Schlagerstar stellt Strafanzeige gegen den Comedian am 03.02.2020 < > Embed Quelle: Freshme - LÀnge: 01:05s - Veröffentlicht: Schon seit einigen Wochen nimmt der Comedian Oliver Pocher den Schlagerstar Michael Wendler und seine Freundin Laura auf seinem Instagram Account aufs Korn. Jetzt hat der Schlagerstar Strafanzeige gegen Pocher gestellt.



