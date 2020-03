Entwarnung im Vatikan: Papst Franziskus nicht am Coronavirus erkrankt vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:12s - Veröffentlicht: Papst Franziskus ist nicht am Coronavirus erkrankt. Ein durchgeführter Test sei negativ ausgefallen, wie die "Il Messaggero" berichtet. Der 83-Jährige sei lediglich stark erkältet.