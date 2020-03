Dieser Rapper attackierte jetzt ein RTL-Team vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:11s - Veröffentlicht: Bei Dreharbeiten am 2. März in Berlin kam es nun zu einem schrecklichen Vorfall. Bei dem Versuch, ein simples Interview mit ihm zu führen, rastete Rapper Fler nämlich aus und griff den Kameramann eines RTL-Teams an. Erfahrt hier alle Details.



