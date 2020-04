Wie Taxifahrer unter der Corona-Krise leiden vor 3 Tagen < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 02:34s - Ver√∂ffentlicht: Mainz, 16.04.20: Said-Mansoor Raib ist Taxifahrer in der rheinland-pf√§lzischen Hauptstadt Mainz. Der nternehmer hat sich Gedanken dar√ľber gemacht, wie er sich und seine Fahrg√§ste in der Corona-Krise am besten sch√ľtzen kann, also hat er seinen ganz individuellen Infektionsschutz aus Folie in sein Auto gebaut. O-Ton Said-Mansoor Raib, Taxifahrer in Mainz - sinngem√§√ü ¬ęWir haben eine Folie hierhin gezogen und noch eine etwas tiefer bis zum Fu√übereich. Und von hier bis zu anderen Seiten haben wir die Rolle gezogen. Praktisch einmal hier oben und einmal hier unten. Und das ganze kann man dann hier oben befestigen.¬Ľ Das Konstrukt hat der 62-J√§hrige er bei anderen Kollegen entdeckt. Neben der Folienwand ist auch immer Desinfektionsmittel mit an Bord. O-Ton Said-Mansoor Raib, Taxifahrer in Mainz - sinngem√§√ü ¬ęBevor ein Gast einsteigt, desinfizieren wir zum Beispiel den Haltegriff. Au√üerdem putzen wir mit dem Desinfektionsmittel auch noch die Sitze.¬Ľ Insgesamt hat Raib in der Corona-Krise um sein Gesch√§ft zu k√§mpfen, denn ein Gro√üteil der Kunden ist weggefallen. Manchmal wartet er mehr als drei Stunden auf einen Gast, wie er erz√§hlt. O-Ton Said-Mansoor Raib, Taxifahrer in Mainz - sinngem√§√ü ¬ęWir haben ungef√§hr 80% weniger G√§ste. Durch die damit verbundenen sinkenden Einnahmen droht uns die Insolvenz.¬Ľ Dem Taxiunternehmer Ahmed Mansoor aus Frankfurt geht es ganz √§hnlich. Auch bei ihm bleibt die Kundschaft weg. Er bef√ľrchtet, dass viele Unternehmen auf der Strecke bleiben k√∂nnten. O-Ton Ahmed Mansoor, Taxifahrer in Frankfurt - sinngem√§√ü ¬ęLetztens hatte ich in zw√∂lf Stunden gerade mal zwei Fahrten. Das sind zwei mal 30 Euro. Damit kann man unsere Kosten nicht decken. / Wenn das noch zwei Monate so weiter geht, dann werden sie keine Taxis mehr auf der Stra√üe sehen.¬Ľ Taxiunternehmen in Deutschland leiden unter anderem daran, dass kaum noch Gro√üveranstaltungen wie etwa Messen stattfinden. Au√üerdem ist der Reiseverkehr stark eingeschr√§nkt, weshalb auch weniger Menschen, beispielsweise an Flugh√§fen oder Bahnh√∂fen, ein Taxi ben√∂tigen.



