Nach Tod von Roy Horn: Wie nah standen er und Siegfried sich? vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:28s - Veröffentlicht: Siegfried und Roy standen Jahrzehnte lang gemeinsam auf der Bühne und teilten auch ihr Privatleben in Las Vegas. Aber wie nah standen sich die beiden wirklich? Am Freitag wurde der Tod von Magier Roy bekannt. Details haben wir hier.



