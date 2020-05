Thomas Gottschalk feiert live in seinen 70. Geburtstag rein vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:57s - Veröffentlicht: München, 18.05.20: Entertainer Thomas Gottschalk hat in der Nacht zu Montag live im ZDF in seinen 70. Geburtstag reingefeiert - zusammen mit Überraschungsgästen wie Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Katharina Witt und goldenem Konfettiregen. Cher gratulierte ihrem «Freund und Nachbarn» per Videobotschaft, ebenso Lionel Richie. Als Vertreter der etwas jüngeren Generation, deren Kindheit Gottschalk prägte, waren die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dabei. Heufer-Umlauf sagte über seine Eltern: «Wenn keiner Zeit hatte und es lief «Wetten, dass..?», sind die trotzdem zum Kegeln gegangen.» Sie hätten eben gewusst, dass die Kinder nirgendwo hingehen, so lange die Show läuft. Eine traurige Nachricht gab es aber auch an diesem Abend: Ein lange geplantes Revival von «Wetten, dass..?» in diesem November wird es nicht geben. Die Sondersendung soll wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden. Der nun 70-jährige Gottschalk meinte nur: «Machen wir halt November 21. Ich halte durch - auch wenn ihr mich reintragt.» Na dann, Happy Birthday, Thomas Gottschalk.



