Unwetter in Japan: 35 Tote, 200.000 Menschen auf der Flucht vor 2 Tagen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Nach dem heftigen Unwetter in #Japan gibt es noch immer keine Entwarnung. Es werden mehrere Menschen vermisst – und es droht noch mehr Regen. View on euronews