DSDS-Jury fast komplett ausgetauscht vor 1 Tag < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:22s - Veröffentlicht: Die DSDS-Jury wird in der nächsten Staffel fast komplett ausgetauscht. Nur Dieter Bohlen bleibt als fester Bestandteil. Pietro Lombardi äußerte sich dazu via Instagram.